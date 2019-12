Calciomercato Milan. L’arrivo di Ibrahimovic, solo da ufficializzare potrebbe preludere alla cessione di Piatek, dopo appena un anno dal suo arrivo in rossonero

Grandi manovre in casa rossonera. Mancano 6 giorni all’apertura del mercato invernale e numerose sono le indiscrezioni su acquisti e cessioni per un Milan che si annuncia come sicuro protagonista a gennaio.

Con Ibrahimovic, ormai, solo da annunciare e un ulteriore possibile rinforzo a centrocampo (è spuntato anche il nome di Schone), la cessione sembra inevitabile per Borini (a un passo dal Genoa), Rodriguez (ambito dal Napoli di Gattuso) e Paquetà richiesto dal Psg. Attenzione anche alla situazione di Piatek che, con Ibrahimovic sicuro titolare, potrebbe perdere ulteriormente posizioni nelle gerarchie di Pioli con il tecnico rossonero che gli preferirebbe Leao come partner offensivo dello svedese.

Piatek, cessione possibile a gennaio

Con soli 4 gol in 17 partite, una media realizzativa lontana da quella della passata stagione, Piatek non sta ripagando le attese e un suo eventuale addio non sembra, al momento, totalmente da escludere.

Nelle scorse settimane sono circolate indiscrezioni su un possibile ritorno al Genoa, scenario poco gradito dal polacco. Più allettante e “concreta” l’ipotesi Fiorentina. I viola di Iachini cercano disperatamente rinforzi in avanti per sopperire all’assenza di un centravanti di ruolo e Piatek rappresenterebbe il profilo ideale. L’interessamento della Fiorentina per Piatek è avallato da una fonte autorevole come la Gazzetta dello Sport. Difficile un trasferimento a titolo definitivo. Più praticabile quella di un prestito. A Firenze, Piatek potrebbe giocare con continuità e, chissà, ritrovare il feeling con il gol che manca tremendamente in questa stagione.

I viola sono anche su un altro attaccante “rossonero”, Patrick Cutrone per il quale il Wolverhampton ha già aperto all’ipotesi prestito. Difficile arrivare a Petagna, giudicato incedibile dalla Spal e per il quale c’è anche la concorrenza della Roma

