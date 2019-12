Follia a Briatico, nel Vibonese. Alcuni ignoti nelle scorse ore hanno decapitato la statua dedicata alla Madonna del Mare. I carabinieri indagano

Briatico, paesino di quattromila anime nei ditorni di Vibo Valentia è sotto shock. La statua della Madonna del Mare, una delle più caratteristiche della zona, è stata vandalizzata in maniera brutale. Ignoti infatti nelle ultime ore hanno decapitato la statua, lasciando poi le teste della Vergine e del bambino nel prato a fianco.

La statua da anni è piazzata in una grotta al termine di una scalinata che conduce alla spiaggia nei pressi delle antiche fontane costruite dal conte Pignatelli. Solitamente è protetta da alcune sbarre di ferro. Ma come riporta la stampa locale, chi ha voluto profanare l’immagine della Madonna ha avuto anche vita facile per entrare.

Briatico, i carabinieri indagano sull’atto vandalico alla Madonna

Un gravissimo atto sacrilego, quello della decapitazione della statua che raffigura la Madonna che ha colpito duramente la comunità di Briatico. Il paese calabrese infatti ha una devozione particolare per la madre di Gesù, tanto che uno dei santi protettori è proprio la Madonna del Carmelo.

A scoprire il vile gesto è stato un giovane che abita in zona e ha segnalato subito il fatto alle forze dell’ordine. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della zona che hanno eseguito alcuni accertamenti per cercare di identificare i responsabili.

Come spiega il portale Lacnews24in realtà non si tratterebbe nemmeno della prima volta. Il monumento infatti era già stato danneggiato qualche anno fa. Allora una nuova statua era stata donata da una signora di Roma che l’aveva anche fatta benedire dal Pontefice dell’epoca, papa Giovanni Paolo II. E ancdhe questa volta la popolazione locale promette che la statua tornerà dive era.