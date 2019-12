Bollette, 2020 comincerà con una buona notizia per i consumatori. La luce almeno nei primi tre mesi, è destinata a scendere ma non così sarà per il gas.

Bollette 2020, le tariffe per il gas e l’elettricità presenteranno alcune novità e almeno per i primi tre mesi dell’anno andrano incontro ai consumatgori. Secondo le ulrtime previsioni infatti il costo per la bolletta della luce scenderà del 5,4 per cento. Quello per il gas invece rimerrà praticamente fermo anche se è previsto un aumento pari allo 0,8 per cento.

Lo dicono gli aggiornamenti delle tariffe che ogni trimestre viene stabilito e comunicato dall’Arera (l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente). A npesare sul costo è anzitutto la materia prima che incide per il 45% del totale sulla bolletta per l’elettricità e per il 38% per quella del gas naturale.Ma sul prezzo pesano anche gli ” oneri generali di sistema”, come gli incentivi per le energie rinnovabili e le spese per il trasporto.

Risparmio sulle bollette, perché la luce cala e il gas no?

Ma di quanto sarà il risparmio complessivo per la famiglia tipo? i calcoli parlano di almeno 125 euro all’anno. Sempre in base alle stime dell’Arera, al lordo delle tasse, nel periodo compreso tra il primo aprile 2019 e il 31 marzo 2020, il costo sarà pari a 544,2 euro. Una cifra in calo del 2,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (cioè dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019),

Nello stesso periodo invece la spesa per la bolletta gas sarà pari a circa 1.040 euro, con un calo -9,5% rispetto ai 12 mesi corrispondenti dell’anno precedente, per un risparmio di circa 109 euro all’anno. Complessivamente quindi il risparmio complessivo per la famiglia tipo per le voci elettricità e gas è di circa 125 euro all’anno.

Le bollette del gas dovrebbero salire leggermente perché gli operatori si aspetanno un rialzo dei prezzi nei prossimi mesi. Sono quelli tradizionalmente più freddi dell’anno e quindi c’è anche una maggiore richiesta di materia prima nelle case degli italiani. Non così sarà per l’energia elettrtica che quindi è destinata a calare, anche se non in maniera sensibile.