La cantante Adele ha dato vita ad una trasformazione fisica sorprendente negli ultimi tempi

La cantante Adele negli ultimi tempi sta sorprendendo sempre di più tutti i suoi fan e non per la bellissima voce che si ritrova, in questo caso, ma per le sue continue trasformazioni fisiche. La donna, dopo la separazione dal marito Simon Konecki, ha perso 30 chili. Addirittura, in uno dei suoi ultimi scatti su Instagram, è stata scambiata per l’attrice Sarah Paulson, tipico esempio di donna bionda e magra.

Adele, l’ultima trasformazione – FOTO

Già lo scorso ottobre, in occasione della festa di compleanno di Drake, si è mostrata con un look totalmente rinnovato nel fisico ma anche nello stile. Ora per il Natale le foto sul suo account Instagram hanno mostrato una Adele ancora più in forma e seducente. Il rossetto accesso che spicca nonostante le foto in bianco e nero, fa da contorno ad uno stile alla old Hollywood. La cantante sembra quasi la diva dei cartoni, la famosa Jessica Rabbit. I fan, maschi e femmine, sono già in visibilio per questa nuova “faccia” della bellezza statunitense. Di seguito le foto del suo account Instagram.

