Il 2019 sta per finire, un altro anno ricco di musica ed hit da radio. Andiamo quindi a scoprire i brani, gli album ed artisti più ascoltati di quest anno

Sta per finire un altro anno, e come da tradizione iniziano ad uscire le varie classifiche, specie nel mondo dello spettacolo. Anche quest anno, Spotify si è affermata come azienda leader nel settore dello streaming musicale. Andiamo quindi a vedere tutti i numeri della piattaforma di streaming svedese, stilando la Top 5 di artisti, brani ed album più ascoltati in Italia.

Spotify Italia – La Top 5 degli artisti uomini più ascoltati

La classifica maschile degli artisti più ascoltati, fa notare un ulteriore crescita del genere Rap in Italia. Infatti ben 4 dei 5 artisti più ascoltati sono dei rapper. Al quinto ed al quarto posto, troviamo il duo romano Madman e Gemitaiz, che collezionano un altro anno di successi.

Al terzo posto invece il trapper Sfera Ebbasta, che tra hit ed uno stile infondibile è in continua ascesa nello showbiz musicale. Sul secondo gradino del podio troviamo il rapper sardo Salmo, che con il suo “Playlist” ha fatto innamorare milioni di italiani. Ed infine il Re degli artisti italani è Ultimo. Il cantante di Roma è pronto a riempire gli stadi di tutta Italia dopo la cocente sconfitta a Sanremo, insomma una bella rivincita.

Ultimo Salmo Sfera Ebbasta Gemitaiz MadMan

Artiste donne più ascoltate in Italia

Una sorpresa mondiale, che ha convinto anche l’esigente pubblico italiano, la troviamo al primo posto della classifica delle donne più ascoltate in Italia. Ma andiamo in ordine partendo dal basso. Al quinto posto troviamo la cantante spagnola Ana Mena. Sopra di lei, conferma il grande bacino di pubblico Ariana Grande.

Sul terzo gradino del podio, troviamo una cantante italiana, Alessandra Amoroso. Al secondo posto ritorna Elisa, che grazie al featuring con Carl Brave è tornata in rotazione su tutte le radio Italiane. Mentre la regina delle artiste è Billie Eilish, 18 anni compiuti da pochissimo, uno stile unico che riesce a fondere Pop ed Emo. Con il suo album “When we all fall asleep, where do we go?“, ha riscosso un successo mondiale, con hit del calibro di “Bad Guy” e “When the party’s over”.

La Top 5 degli album più ascoltati

La classifica degli album più ascoltati in Italia, conferma la crescita esponenziale del genere Rap, non solo tra gli adolescenti, con 4 album su 5 appartenenti a questo genere.

Al quinto posto troviamo il giovanissimo Tha Supreme con il suo “23 6451“. Uno stile unico, testi da decifrare ed un timbro inconfondibile. Tha Supreme ha confermato le ottime aspettative sul suo conto, dopo i singoli rilasciati su Youtube. Uno album fresco, ascoltabile in qualsiasi momento, sia per un viaggio in macchina, sia ad un party in discoteca.

Al quarto posto troviamo il trapper salernitano Capo Plaza, con “20“. Anche qui un album ricco di “bangers”, uno stile unicamente da “chill and party”, insomma un album che fa impazzire i giovanissimi.

Sul terzo gradino del podio troviamo Colpa delle Favole di Ultimo. Il cantante romano, esce con un disco che ha tutti i canoni della muisica italiana, ossia il tema dell’amore presente in tutte le canzoni. Belli tutti i singoli, anche se a volte possono sembrare ripetitivi visto che il tema è sempre lo stesso.

Secondo posto invece per Playlist di Salmo, la vera sorpresa dell’anno. il rapper sardo esce con un album unico, bello, ricco di contenuti, che ha convinto gli esperti di Rap e che gli ascoltatori occasionali.

Primo posto ancora per una produzione di Salmo, ossia “Machete Mixtape 4“. La crew di Salmo sforna un disco ricco di hit. Rapper dopo rapper, traccia dopo traccia, l’album risulta fresco ed ascoltabile in ogni occasione. Tantissimi i featuring eccezionali, come quelli con Fabri Fibra e Massimo Pericolo, giusto per citarne due.

I 5 singoli più ascoltati del 2019

Chiudiamo la nostra serie di classifiche, con i cinque più brani ascoltati nella penisola. Capeggia su tutti il cantante romano Coez, con la sua hit “E’ sempre bello”.

“E’ sempre bello” – Coez “Calipso” (with Dardust) (feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra) – Charlie Charles “Una volta ancora” (feat. Ana Mena) – Fred De Palma “Il cielo nella stanza” (feat. NSTASIA) – Salmo “Soldi” – Mahmood

L.P.

