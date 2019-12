Morto suicida lo scrittore Ari Behn, ex marito della principessa di Norvegia: era depresso da due anni

Tragedia di Natale in Norvegia, morto l’ex marito della principessa Marta Luisa, nonché ex genero del Re di Norvegia. E’ morto sucida a soli 47 anni, Ari Behn. A renderlo noto il suo portavoce che ha divulgato la notizia. E’ stato un noto scrittore di tre romanzi, due raccolte di racconti e un libro sul suo matrimonio. E’ stato sposato con la principessa Märtha Louise dal 24 maggio 2002, fino a due anni fa, nel 2017, quando hanno divorziato.

La motivazione del suo suicidio è stata lo stato depressivo in cui vigeva da due anni. La famiglia reale ha diramato il proprio cordoglio: “Ari è stato una parte importante della nostra famiglia e ne conserviamo un ricordo affettuoso”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Sindaco di Milano: “La fede mi guida. La messa è un momento di pace”

Ari Behn fu uno degli accusatori di Kevin Spacey

Nel 2017 Ari Behn è stato chiamato a testimoniare contro Kevin Spacey. Lo scrittore è uno degli accusatori che sostiene che nel 2007, l’attore statunitense l’abbia molestato toccandolo sotto a un tavolo in modo inappropriato dopo un concerto per il premio Nobel per la pace. Poco prima della morte di Ari Behn, proprio Kevin Spacey ha pubblicato un video in cui incitava ad ‘uccidere con gentilezza i propri nemici’.