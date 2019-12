I NAS di Napoli sequestrano un grande carico. Le forze dell’ordine hanno portato avanti un’operazione davvero molto importante. Come comunicato, infatti, è appena stato fatto un sequestro di importantissime dimensioni.

Ora che le feste sono nel vivo, tantissimi prodotti viaggiano sulle nostre tavole. Cibo, dolci, vini, liquori. In particolare nelle grandi città, dove ovviamente il consumo di ogni tipo di bene aumenta in modo esponenziale, grandissime quantità di merci viene scambiata, venduta e consumata.

In particolare i Nas avrebbero oggi completato un’operazione davvero incredibile che ha bloccato un grossissimo carico ritenuto illegale. All’interno di un punto commerciale, infatti, sono stati ritrovati dei beni di consumo. In particolare un’enorme quantitativo di dolci e molte bottiglie di champagne sarebbero state ritenute illegali e non conformi, e quindi sequestrate. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dai NAS.

NAS sequestrano champagne e dolci, carico bloccato a Napoli

All’interno di un esercizio commerciale, sito nel Comune di Napoli, i Carabinieri del NAS hanno proceduto al sequestro di 100 bottiglie di champagne, di prestigiose marchi francesi e 6mila confezioni di prodotti dolciari, di una altrettanto famosa azienda italiana. Ciò poiché privi di alcuna documentazione inerente l’acquisto e quindi necessaria ai fini della rintracciabilità, inoltre le bottiglie erano sprovviste di etichettatura in lingua italiana. Al titolare del negozio è stata elevata una sanzione amministrativa di 1500 euro mentre ammonta a 10mila euro il valore della merce sequestrata.

