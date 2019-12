Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i Numeri estratti del Lotto live e 10 e Lotto di oggi giovedì 26 Dicembre 2019 in tempo reale.

Tornano le estrazioni di questa settimana di Dicembre, alla vigilia di Natale. Quest’oggi martedì 24 Dicembre 2019 ci sono le estrazioni Live di Lotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto. Il Jackpot ricomincia a salire dopo la vincita del vecchio montepremi di 209.000.000 di euro. E’ stato il record di Jackpot Sisal. Lo scorso Jackpot ha superato anche le lotterie americane di Mega Millions e , che hanno una vincita massima attuale rispettivamente di 154 e 50 milioni di dollari, che equivalgono a 140 e 45 milioni di euro.

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi, ecco quando si recupera

Come comunicato qualche giorno fa proprio da Lottomatica, le estrazioni di oggi sono sospese e spostate. Oggi, 26 dicembre 2019, non ci saranno estrazioni di Lotto, Simbolotto e SuperEnalotto. Le procedure di Lotto e Simbolotto sono infatti spostati a domani, venerdì 27 dicembre 2019, sempre alla solita ora. Per quanto concerne il Superenalotto invece, il tutto è stato anticipato al 24 dicembre. Tramite il link potrete sapere se siete tra i fortunati che hanno vinto e quindi potrebbero cambiare decisivamente il proprio stile di vita.

Nella giornata odierna, però, sono avvenute regolarmente le procedure del Million Day. Il gioco con il quale si possono vincere fino ad un milione di euro non si è fermato, neanche oggi. Il gioco, nuovo per Lottomatica, sta avendo un grandissimo successo ed è sempre più quotato. Qui è possibile consultare i numeri uscci oggi.