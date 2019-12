Eclissi solare Santo Stefano, ecco i luoghi dove sarà possibile osservare per pochissimi minuti questo straordinario fenomeno.

Prima della fine dell’anno, ci sarà un ultimo straordinario fenomeno da ammirare nel cielo: l’eclissi solare di Santo Stefano. Per pochissimi minuti – secondo quanto riportato da ‘Il Fatto Quotidiano’ – il giorno diventerà buio proprio come la notte e nel cielo brillerà un sottilissimo cerchio di fuoco. Ma vediamo nel dettaglio dove sarà possibile vedere l’eclissi solare.

LEGGI ANCHE >>> Oltre 30 mila incidenti all’anno sulle piste: il vademecum per non correre rischi

Eclissi solare Santo Stefano, quello che c’è da sapere

In Italia non sarà visibile osservarla, mentre il fenomeno sarà visibile dall’Arabia Saudita al Kenya fino all’India, la Thailandia, le Filippine e la parte nord-occidentale dell’Australia. Nello specifico, si tratta di un’eclissi anulare dal momento che il disco lunare non riuscirà a coprire per intero quello del Sole. L’eclissi odierna precederà di circa 2 settimane un’eclissi di luna, che ci sarà il prossimo 10 gennaio, mentre gli italiani avranno l’occasione di godersi una nuova eclissi anulare il prossimo 21 giugno 2020.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, terza spunta blu in arrivo ? ecco cosa c’è di vero