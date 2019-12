Cristiano Ronaldo e il ritiro: annuncio durante l’intervista con Diletta Leotta. Il fenomeno portoghese esce allo scoperto sul delicato argomento.

Non arriverà a breve il ritiro di Cristiano Ronaldo. Non l’anno prossimo come si è vociferato ultimamente. Il fenomeno portoghese ha parlato di quest’argomento nel corso della lunga intervista rilasciata a DAZN con Diletta Leotta.

Cristiano Ronaldo e il ritiro

Durante questa chiacchierata, CR7 ha ripercorso la carriera dagli albori. Ossia dai primi passi dello Sporting al passaggio al Manchester United. Tutto avvenne grazie all’amichevole tra le due formazioni: “Ricordo ancora quella partita, ero molto emozionato. Fui soddisfatto della mia prestazione e fu straordinario. A fine partita poi Sir Alex Ferguson mi disse che mi avrebbe voluto a Manchester. Avevo 18 anni ed ero molto felice”.

Dai primi passi di allora alle battute finali di adesso: “Ora è diverso ovviamente. Quando inizi a giocare vedi tutto in maniera diversa, sei più spensierato. Oggi anche sono felice di giocare a calcio, ma vedo le cose in maniera differente. Più sono andato avanti e più volevo vincere trofei e giocare bene. A 18 invece pensavo solo a divertirmi. Ma ho la stessa motivazione di allora: sono felice e voglio giocare ancora qualche anno”.

Probabile, dunque, che a questo punto il fenomeno lusitano decide di appendere le scarpette al chiodo nel 2022, ossia quando scadrà il suo contratto milionario con la Juventus. Ma ultimamente si era vociferato di un possibile addio in anticipo, in virtù dei 34 anni che iniziano a farsi sentire anche per un campionissimo come lui. Ipotesi tuttavia smentita: la leggenda non è ancora finita.