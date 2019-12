Nel corso di Cosenza Empoli è stato clamorosamente negato un gol fantasma agli ospiti

Quest’oggi, nel Boxing Day, il Cosenza ha battuto l’Empoli di misura grazie ad un gol di Jaime Baez al 12′. Questa sconfitta ha frenato i toscani che ora sono al 13esimo posto in Serie B con 22 punti in 18 partite. Questa partita però porterà con sé non poche polemiche e recriminazioni perché all’Empoli hanno negato un gol fantasma al minuto 83.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Koulibaly a gennaio: clamoroso dall’Inghilterra!

Cosenza-Empoli, gol fantasma negato, ma la palla è dentro!

Al minuto 83 Ricci batte il portiere Perina con un potente tiro da fuori area che prima colpisce la traversa e poi superare di circa mezzo metro la linea di porta per poi tornare in campo. L’arbitro Pezzutto non ha però visto l’accaduto e, di conseguenza, non avendo ricevuto supporto dall’assistente, non ha concesso all’Empoli il gol del pareggio. In Serie A questa rete sarebbe stata subito assegnata essendoci la goal-line technology che nella serie cadetta non è stata istituita. Al di là di ciò si cercano comunque di fare dei passi in avanti ed è per questo che nel 2020/2021 la Serie B verrà introdotto il Var.

Il tabellino del match

COSENZA (3-4-3): Perina; Idda, Monaco (84’ Capela), Legittimo; Corsi (78’ Bittante), Bruccini, Broh, D’Orazio; Baez, Riviere, Machach (65’ Pierini).

Allenatore: Braglia.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Pirrello, Romagnoli, Nikolaou, Veseli; Frattesi (42′ Dezi), Ricci, Fantacci (67’ Laribi); Bajrami (78’ Stulac); La Gumina, Mancuso.

Allenatore: Muzzi.

Marcatori: 12′ Baez (C).

Espulsi: Laribi (E).

Ammoniti: Bruccini (C), Monaco (C), La Gumina (E), D’Orazio (C), Pirrello (E).

POTREBBE INTERESSARTI—> Calciomercato Milan, il padre del calciatore annuncia: “Sarà rossonero”