Altra serata di festa insieme alla televisione italiana.In prima serata sulla Rai arriva Cenerentola, mentre a Canale 5 nuova puntata di All Together Now

Rai 1, “Cenerentola” – Una prima serata all’insegna delle fiabe per la Rai. Infatti arriva la rivisitazione, in chiave cinematografica, di Cenerentola. Proprio il padre della giovane Ella, rimasto vedovo, sposa Lady Tremaine e la porta a vivere in casa insieme alle sue due figlie Anastasia e Genoveffa. Ma il padre scomparirà improvvisimente, lasciando Ella im balia di una famiglia gelosa e crudele. La fortuna di Cenerentola però ben presto cambierà, dopo una partecipazione ad un evento reale.

Rai 2, “Ratatouille” – Torna in prima serata l’appuntamento con il film d’animazione “Ratatouille”. Il protagonista è Remy, un topolino dall’olfatto eccezionale che abbandona la campagna, per andare a vivere nelle fogne di un ristorante. Accordatosi con Linguini, uno sguattero del locale, i due prepareranno una zuppa dal sapore speciale.

Rai 3, “La soffiatrice di vetro” – In prima serata su Rai 3, arriva il film drammatico di produzione tedesca. Tratto dall’omonimo romanzo di Petra Durst-Benning tratta la storia di due sorelle, Johanna e Marie Steinmann rimaste completamente sole dopo la morte del padre. Proprio quest altro era un esperto soffiatore di vetro, e le due figlie erediteranno dal padre questa passione.

All Together Now in prima serata su Canale 5

Rete 4, “Non è Natale senza Panettone” – Il Santo Stefano di Rete 4, si apre con la commedia italiana con protagonisti: Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Lorenzo Cordara. Lo spettacolo prevede alcuni cameo comici di personaggi come Gigi D’Alessio, Evaristo Beccalossi, Emanuela Folliero, Gianluigi Nuzzi, Andrea Pucci ed Edoardo Romano.

Canale 5, “All Together Now” – Torna la seconda edizione di All Together Now, il talent show condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. In ogni puntata, una serie di partecipanti si sfideranno in prove di cover di canzoni famose. Ogni concorrente potrù cantare il brano per 90 secondi ed i giudici potranno esprimere un proprio giudizio a trenta secondi dall’inizio della canzone, duettando con il concorrente.

Italia 1, “The divergent Series: Allegiant” – In prima serata su Italia 1, torna la serie The Divergent, con in onda il terzo episodio della Saga. Dopo la distruzione del regime che li teneva prigionieri, Beatrice e Tobias oltrepassano la recinzione che avvolge la città di Chicago e si avventurano nel mondo esterno.

Il palinsesto di Santo Stefano delle reti minori

La7, “Gazzetta Sport Awards” – La prima serata di La7 è dedicata alle premiazioni degli sportivi italiani. Infatti, come ogni anno, va in scena il galà che vede protagonisti le eccellenze dello sport italiano.

Tv8, “Un Natale con i Fiocchi” – Ancora spazzio alla commedia natalizia per Tv8 in prima serata. Andrà infatti in onda il film con Alessandro Gassman, Silvio Orlando, Valentina Lodovini e Carla Signoris. Il protagonista è Alex Morelli, l’autista di una banda di ladri. Una sera mentre aspetta i criminali fuori da una banca, incontra un suo vecchio amico, Lino Fiocchi, che è diventato un poliziotto. Per giustificare il suo operato, così, Alex dovrà inventarsi una storia tutta da ridere.

NOVE, “Michelangelo: Vita di un genio” – Sul Nove, invece, Santo Stefano è dedicato ad un documentario su Michelangelo. Un team di esperti ripercorrerà i suoi capolavori, rivelandone gli elementi e svelando curiosità sulla vita dell’artista.

L.P.

