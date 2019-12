Allegri vicino al ritorno in panchina: lo attende una Big e la fumata bianca tra le parti potrebbe arrivare prima del previsto.

Recentemente è stato accostato con insistenza alla panchina del Tottenham per la sostituzione di Pochettino, ma alla fine il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere targato Francia. L’ex allenatore della Juventus, infatti, è al momento il principale candidato a guidare il Paris Saint-Germain e a prendere il posto di Thomas Tuchel. Una svolta davvero inaspettata in casa transalpina, almeno fino a qualche mese fa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter: Llorente, Vidal e gli altri colpi di gennaio

Allegri-Psg, ecco le ultimissime

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Le 10 Sport’, la dirigenza del PSG avrebbe avviato già da diverso tempo i contatti con Allegri e adesso sarebbe pronta ad accelerare per convincerlo a trasferirsi immediatamente in Francia. Allegri, dal canto suo, non avrebbe problemi ad accettare la proposta del Paris Saint-Germain, dove avrebbe l’opportunità di allenare campioni del calibro di Neymar, Mbappé e Icardi. Seguiremo, dunque, con attenzione la pista Allegri-PSG e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juve, non solo Haaland: 3 colpi “millennial”