Alessia Marcuzzi prima di riprendere i suoi impegni lavorativi e di pensare all’Isola dei Famosi 2020 è volata a Dubai con i figli. E regala sempre primi piani da favola.

Alessia Marcuzzi, 47 anni portati con grande naturalezza e si vede, perché la forma è spettacolare. Come Dorian Gray, la conduttrice Mediaset ha fatto un patto con il tempo per farlo fermare. E lo dimostra in ogni possibile occasione per la gioia dei suoi 4,6 milioni di follower che non chiedono altrro.

In questoi giorni Alessia è in vacanza al caldo di Dubai e ha scelto di farsi accompatgnarte da alcune amiche. Come Gaia Lucariello, la moglie di Simone Inzaghi con la quale è in ottimo rapporti. poerché l’allenatore della Lazio sarà anche il padre del suo primo figlio, Tommaso, ma appartiene al passato. Il presente sono Tommaso ma anche Mia, nata dalla sua relazione con Francesco Facchinetti.

Ed è proprio di Mia lo scatto che sta facendo il giro del web: Alessia presa di spalle mentre entra nella piscina dell’albergo che li ospita. Una foto molto naturale, un particolare entusiasmante. Su Instagram c’è chi lo considera un patrimonio dell’umanità, chi la ammira per la sua perfezione, chi la ringrazia per aver condiviso questo scatto che poteva rimanere privato.

La confesione di Alessia: “Lo ammetto, anch’io ho tradito”

Visualizza questo post su Instagram Pic by Mia😍 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 26 Dic 2019 alle ore 7:15 PST

Alessia Marcuzzi è felicemente sposata con Paolo Calabresi Marconi, non ha mai smesso di frequentare i suoi ex e ha pure tradirto. Non lo diciamo noi, ma lo ha confessato lei in una lunga intervista al settimanale ‘Oggi’ che è servita per raccontare un lato di lei che non conoscevamo.

La conduttice ha raccontato di essere una persona istintiva e per questo “quando tradisco poi lascio la persona per stare con quella che mi ha fatto cedere”. La fedeltà per lei è un valore, a patto che entrambe le parti della coppia lo accettino come tale. Invece “è un oggettivo dovere morale la fedeltà del cuore, l’onestà e la trasparenza di cui dobbiamo nutrire i rapporti”.

Parlando a cuore aperto, ha confessato di avere tradito: “Anche io più volte sono caduta in tentazione. Io sono una passionale, una istintiva, di pancia. Ma quando ho tradito ho poi sempre lasciato la persona con cui stavo e mi sono fidanzata con chi mi aveva fatto cedere”.