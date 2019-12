Spunta in Italia la Dark Mode di Whatsapp: Di seguito vi spieghiamo cos’è e come attivarla

Premere sull’icona dei tre puntini presente in alto a destra. Selezionare la voce Impostazioni. Pigiare sull’icona Chat. Fare tap sulla voce Tema. Posizionare su ON l’opzione Scuro. Premere su OK.

Gli sviluppatori distanno lavorando alla ‘‘ che corrisponde al tema scuro della schermata dell’applicazione. Per attivarla sarà necessario seguire questi passaggi:

Questo però sarà il procedimento ufficiale non appena gli sviluppatori rilasceranno l’aggiornamento definitivo, senza bug. C’è però un metodo per utilizzare l’opzione “tema” già da ora. Vi specifichiamo che non è una pratica semplice e che potrebbe portare a diversi problemi di funzionamento.

Whatsapp, come attivare in anticipo la Dark Mode

Per prima cosa bisogna avere un dispositivo con permessi di root. Per controllare se il vostro dispositivo ha questi permessi, basta utilizzare l’app Root Checker. Inoltre servirà avere la Beta di Whatsapp che si può scaricare tranquillamente da diversi siti (non del tutto sicuri). È inoltre essenziale disporre di un’applicazione file manager in grado di sfruttare come si deve il root.

A questo punto, una volta installata e configurata l’applicazione di WhatsApp, aprite un file manager, accedete alla partizione Root e cliccate sul percorso /data/data/com.whatsapp/shared_prefs.

Successivamente, aprite il file com.whatsapp_preferences.xml con un editor di testo e aggiungete la “riga di codice” utilizzata dagli sviluppatori per attivare la Dark Mode, ovvero <boolean name=”dark_mode” value=”true” />.

Attenzione: è necessario piazzare questo tag XML all’interno del tag <map>, altrimenti non funzionerà.

In ultimo, salvate il file e terminate il processo di Whats.

Se tutti i passaggi sono stati corretti, nel percorso “Chat” di Whats, troverete l’opzione “tema“.

Questo è quanto riportato da everyeye.it.

LEGGI ANCHE—> WhatsApp, terza spunta blu: ecco cosa c’è di vero