Il cantante mascherato è il nuovo programma di Rai 1 in onda dal 2020. Svelati i quattro giudici

Il cantante mascherato è il nuovo programma targato Rai in onda a partire dal 10 gennaio 2020 e per i successivi tre venerdì. Il format è noto già in sudcorea King of Mask Singer alla MBC. La prima stagione è composta da 4 puntate con la conduzione di Milly Carlucci e con una giuria. Il programma consiste nell’esibizione canora di vari personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, del gossip e dello sport, mascherati. Alla termine dell’esibizione, e solo dopo il giudizio, vengono smascherati per scoprire chi è.

I giudici di Il cantante mascherato

Il programma è composto da una conduttrice, Milly Carlucci e quattro giudici. Per la prima edizione del programma sono stati scelti: Guillermo Mariotto, stilista e già precedentemente giudice di Ballando con le stelle, programma guidato proprio dalla conduttrice abruzzese. Patty Pravo, cantante e precedentemente giudice di Amici di Maria de Filippi. Flavio Insinna, noto conduttore romano, per la prima volta nei panni di giurato e Ilenia Pastorelli, ex concorrente del Grande Fratello.

Un nuovo esperimento per Rai 1, con l’auspicio che raccolga gli stessi ascolti realizzati negli altri Paesi. A prender parte al programma anche Francesco Facchinetti che affiancherà Milly Carlucci e vestirà anche i panni del DJ.