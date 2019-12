Sara Affi Fella decide di passare un Natale davvero unico. La notissima ex tronista italiana riscalda i social network con la sua ultima foto del profilo.

Sara Affi Fella è un nome notissimo per tutti gli amanti di Uomini e Donne. La ragazza, infatti, qualche stagione fa ha partecipato al notissimo programma televisivo targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi come tronista. Il suo periodo passato nel programma televisivo, infatti, ha regalato parecchie perle indimenticabili ai telespettatori. Il suo carattere peperino ed il suo modo di fare schietto e senza ha sicuramente caratterizzato il suo anno in televisione, ma non sono di certo questi gli unici motivi per i quali è ancora oggi parecchio ricordata.

Sara Affi Fella e Natale a mare, bikini stretto in spiaggia – FOTO

Sara, infatti, venne anche coinvolta in uno scandalo di proporzioni enormi. Dopo lo scandalo relativo ad alcuni appuntamenti al di fuori del programma e tante polemiche, la donna ha deciso di buttarsi tutto alle spalle e ripartire, con calma. La donna ha quindi voluto passare un natale diverso dal solito, stando in riva al mare piuttosto che in casa, in un luogo freddo, con la famiglia. Come si vede nell’immagine che ha da poco messo sul suo profilo ufficiale di Instagram, Sara sta passando le feste natalizie in un hotel a Marsa Alam, col calore del sole sulla pelle esposta.