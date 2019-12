A conclusione di un anno virtuale, arriva il video virale di fine anno: qual è il senso di moto dell’altalena?

E’ partito tutto sulla piattaforma TikTok da Eric Tupper di Fairbanks (Alaska) ed ha avuto oltre 15 milioni di visualizzazioni in due giorni su Twitter, un video virale che ha fatto il giro del mondo, è arrivato in Italia ed ha mandato in caos il web. “La persona sull’altalena è rivolta verso la videocamera o verso l’edificio?”. Dopo aver osservato per bene il video, la risposta sembrerebbe scontata: verso la telecamera. Ma il video è talmente ambiguo da aver mandato in tilt il web.

Lo stesso autore del filmato ha affermato: “Eravamo in una casa e abbiamo notato che quella persona dondolava. Quindi, siamo saliti sul ponte e ci siamo resi conto che alcuni lo vedevano di fronte a noi, e altri lo vedevano di spalle”.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI OGGI

IL VIDEO VIRALE DELL’ALTALENA

Qualcuno prova a dare una spiegazione: si tratta di due video montati e quindi entrambe le fazioni hanno ragione. Si tratta di un perfetto atto di videomontaggio, che quindi non smentisce nessuna delle due ragioni.