Oltre 30 mila incidenti all’anno sulle piste: il vademecum per non correre rischi e per evitare di farsi male sugli sci o durante altre attività.

Ogni anno, nel nostro paese, avvengono circa 30 mila incidenti sulle piste e – secondo il Sistema Nazionale di Sorveglianza sugli Incidenti in Montagna – gli uomini (55%) sarebbero coinvolti più delle donne (45%). Nel 50% dei casi le vittime di questi infortuni avrebbero meno di 30 anni, mentre per quel che riguarda la tipologia di infortuni ci sarebbero distorsioni (33%), contusioni (26%), fratture (14%), ferite (9%) e lussazioni (8%).

LEGGI ANCHE >>> Whatsapp, gli auguri più carini e originali da inviare a Natale

Oltre 30 mila incidenti all’anno sulle piste: il vademecum anti rischio

Esisterebbe però – secondo quanto riportato dal sito dell”Ansa’ – un vademecum per evitare di correre rischi e di farsi male. Ecco le regole più importanti:

allenarsi duramente, anche prima della partenza

non sottovalutare eventuali fastidi, che rischiano di alterare il controllo sul movimento

effettuare stretching per le articolazioni prima di ogni attività

agire con prudenza e conoscere quelli che sono i propri limiti

valutare attentamente le condizioni meteorologiche

ricordare che la velocità deve essere direttamente proporzionale alla preparazione tecnica e fisica e alle condizioni del tempo

rispettare la segnaletica sulle piste

fare sempre la prima colazione e non esagerare con l’alimentazione a pranzo

eseguire le attività in compagnia, per evitare di rimanere da soli

munirsi di casco, sia da adulti che da bambini

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Natale – Consigli e suggerimenti sulle dieta natalizia