Film Disney, una tradizione a Natale e nei giorni di festa. Scopriamo la programmazione dedicata

Tra le tradizioni di Natale e dei giorni di festa fino all’Epifania del 6 gennaio, non possono mancare in tv, cartoon e film che rappresentano, di fatto, una presenza immancabile nei palinsesti televisivi in questo periodo dell’anno.

Ai tanti film tv con Babbo Natale e storie collegate al Natale stesso che sostituiranno nelle prossime due settimane i programmi di intrattenimento mattutini e pomeridiani, si affiancheranno le intramontabili produzioni Disney, tra grandi classici e uscite più recenti.

Film Disney, la programmazione

Come di consueto, sarà la Rai a trasmettere gran parte delle produzioni Disney nel periodo delle festività.

Si comincia il 24 dicembre con Alla Ricerca di Dory su Rai 2 alle 21.10. Il 25 dicembre, Rai 1 dedicherà la prima serata al film, La Bella e la Bestia alle 21.20, seguito da La Bella e La Bestia 2, un magico Natale. Il 26 dicembre altro grande classico, Cenerentola su Rai 1 alle 21.20. In contemporanea, su Rai 2, ci sarà Ratatouille.

Nei giorni seguenti, si prosegue, il 27 dicembre con Saving Mr Banks su Rai 2 alle 21.10. La sera di San Silvestro, appuntamento immancabile con gli Aristogatti, sempre su Rai 2, alle 21.20, seguiti da Monster University. Non si conosce con esattezza il palinsesto di inizio anno. Al momento, comunque, possiamo dirvi che il 2 gennaio in prima serata ci sarà Mary Poppins.

Film e cartoni “natalizi”, anche non Disney, animeranno la programmazione Mediaset e Sky nel periodo di festa. Su Canale 5, il 29 dicembre avremo Zootropolis in prima visione. Su Sky Cinema Family, invece, toccherà agli Incredibili la sera della vigilia.

