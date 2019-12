Calciomercato Milan, chiuso il primo acquisto: la società ha già fissato la data dell’arrivo. Dopo la tremenda batosta di Bergamo, la dirigenza corre subito ai ripari in vista di gennaio.

Calciomercato Milan, è praticamente fatta per il primo acquisto di gennaio. Lo ribadisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Come infatti riferisce il quotidiano, parallelamente al rilancio per Zlatan Ibrahimovic, la società ha di fatto chiuso col Barcellona per il il 19enne Jean-Clair Todibo.

Calciomercato Milan, arriva Jean-Clair Todibo

Si tratta del rinforzo difensivo necessario dopo l’infortunio di Léo Duarte e in attesa del miglior Mattia Caldara. E’ tutto fatto col club catalano, manca soltanto l’intesa col giocatore la quale però arriverà di certo nelle prossime ore. Del resto è stato proprio il sì preliminare di giocatore ed entourage a convincere il Diavolo ad affondare il colpo.

Potrebbe interessarti anche —> Calciomercato Juventus, Raiola regala il colpo di Natale

Così il il giocatore – rivela la rosea – è atteso a Milanello entro il 30 dicembre prossimo, nonché giorno della ripresa degli allenamenti dopo le feste natalizie. Resta da comprendere la formula dell’operazione, ma dovrebbe trattarsi di una cessione definitiva o di un prestito con obbligo di riscatto.

Probabile che nel mezzo dell’accordo ci sia un accordo tra gentiluomini tra Paolo Maldini ed Eric Abidal: ossia una futura cessione con pista prioritaria proprio al Barça. I blaugrana, infatti, pretendevano una clausola di recompra all’interno dell’affare, soluzione però che non convinceva la dirigenza rossonera. Molto probabilmente il punto d’incontro è stato trovato così.