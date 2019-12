Calciomercato Milan, Dani Olmo ha annunciato l’addio alla Dinamo Zagabria: ora i rossoneri tenteranno l’assalto.

Dani Olmo, trequartista dall’enorme potenziale della Dinamo Zagabria, ha annunciato l’addio al club croato ai microfoni di Jugones: “La scorsa estate sarebbe stato il momento ideale per fare il prossimo passo, non è successo e sono stato comunque felice perché volevo giocare la Champions. Penso però che il mio ciclo qui sia finito e vogliò fare il passo ulteriore per continuare a migliorare”.

Queste dichiarazioni hanno subito messo in allerta i club interessati tra cui Juventus, Barcellona, Paris Saint Germain ma più di tutti il Milan. I rossoneri sono sul calciatore da diverse sessioni di mercato. Il suo valore attuale è di 40 milioni di euro, ma la dirigenza cercherà di giocare al ribasso forte della volontà del calciatore.

Calciomercato Milan, il primo addio è quello di Kessié

I rossoneri, per permettersi delle entrate, dovranno far fronte a delle cessioni. Diverse sono quelle in ballo: da Piatek a Paquetà, passando per Suso. Il primo partente, però, in ordine di tempo sarà Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano sembra aver fatto il suo tempo a Milano, nonostante nelle ultime gare stia giocando da titolare. Il calciatore è finito nel mirino del Napoli con Gennaro Gattuso che è un suo estimatore. Per evitare problemi a livello di bilancio, servirà una cifra di almeno 16 milioni di euro. La dirigenza comunque ne chiede almeno 25 per lasciarlo andar via. Gli azzurri riflettono e cercano prima di capire quali sono i margini per l’acquisto di Torreira dall’Arsenal.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Milan, si va verso l’addio eccellente: via già a gennaio!