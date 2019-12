Il calciomercato Inter lavora per regalare ad Antonio Conte una rosa completa in ogni reparto. Da Llorente a Vidal, vediamo tutti i possibili colpi invernali

Il primo colpo del calciomercato Inter a gennaio, quello più “facile”, potrebbe essere Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo è arrivato quest’estate a parametro zero al Napoli ma non ha avuto il minutaggio che sperava. Per questo è nata l’idea di uno scambio con Politano, uno dei delusi di casa nerazzurra. Uno scambio di prestiti che regalerebbe a Conte il centravanti di scorta che cercava e a Gattuso l’esterno destro a piede invertito chiesto a gran voce.

Inter, da Florenzi a Kulusevski: obiettivo esterno

Ma ci sono anche altri obiettivi per il mercato invernale dell’Inter. Uno è sicuramente un esterno di centrocampo, un fluidificante a tutta fascia di quelli che piacciono tanto a Conte, che possa giocare a destra nella posizione attualmente occupata da Candreva. L’idea intelligente sarebbe Alessandro Florenzi, unsettled alla Roma, quella lungimirante (ma molto dispendiosa) sarebbe Dejan Kulusevski dell’Atalanta, attualmente in prestito al Parma. E sempre dal Parma arriverebbe l’opzione low-cost, ovvero quel Matteo Darmian già opzionato quest’estate, che per Conte verrebbe via dai ducali molto volentieri.

Calciomercato Inter, telenovela Vidal: l’offerta nerazzurra

Ma il calciomercato Inter si muove anche per Arturo Vidal, il vero grande obiettivo di questo inverno 2020. Il Barcellona sembra restio a cedere il centrocampista cileno, che ormai è diventato per Marotta una vera e propria telenovela. Ma per assicurarselo Ausilio avrebbe pronta una cifra di 12 milioni di euro, che per un calciatore che va per i 33 anni non sono pochissimi. Resta da capire se i blaugrana decideranno di privarsi di un semi-titolare per una cifra che in fondo non sposta nulla, per le casse catalane. La sensazione è che, se Conte vuole davvero Vidal, l’Inter dovrà fare molto meglio di così.