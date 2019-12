WhatsApp, terza spunta blu: ecco cosa c’è di vero in merito alla notizia che sta circolando con insistenza proprio in queste ore.

In queste ore si sta parlando di nuovo, con insistenza, dell’imminente arrivo della terza spunta blu su WhatsApp. Si tratterebbe – secondo quanto riferito da ‘tecnologia.libero.it’ – di una vera e propria bufala, che era già stata lanciata giusto un anno fa. Gli sviluppatori dell’applicazione informatica di messaggistica istantanea non avrebbero alcuna intenzione di sviluppare la terza spunta blu per due motivi. In primis, la privacy della gente verrebbe violata visto che questa ipotetica spunta blu dovrebbe aiutare gli utenti a capire chi ha fatto uno screenshot della conversazione. Inoltre, sarebbe anche un qualcosa difficile da sviluppare.

WhatsApp, tutto sulla terza spunta blu

Una cosa, dunque, appare certa: per il momento non verrà introdotta una terza spunta blu su whatsapp, mentre a breve dovrebbero esserci due importanti novità. La modalità scura che gli utenti potranno attivare direttamente dalle impostazioni dell’app accedendo alla nuova sezione ‘Tema’. E, inoltre, sarà possibile usare lo stesso account WhatsApp su più dispositivi. Due novità assolute e reali, mentre quella della terza spunta blu al momento è semplicemente una fake news.

