Dagli Stati Uniti, una rubrica del NewYork Times, realizza un’inchiesta su un’applicazione di messaggistica istantanea: scoperta sconcertante

Il NewYork Times ha pubblicato un articolo inchiesta che accusa un’applicazione che sta spopolando. ToTok è l’applicazione su cui si svolge l’intera indagine: milioni di download e recensioni più che positive, ma nasconde qualcosa d’inquietante. Secondo il quotidiano statunitense, gli Emirati Arabi hanno totale accesso all’applicazione per controllarne ogni conversazione, movimento, relazione, appuntamento, suono e immagine.

L’applicazione sta spopolando soprattutto negli Emirati Arabi, ma anche in Europa, Asia, Africa e Stati Uniti si rilevano diversi download. Gli emiratensi hanno finalmente trovato un’applicazione di messaggistica istantanea, perché proprio in questi paesi, l’utilizzo di applicazioni quali WhatsApp, Telegram, è limitato.

Cos’è ToTok

Sebbene alcune piattaforme siano riuscite ad eliminarle dal proprio sito per il download – come negozi digitali di Google e Apple – è ancora presente su Samsung, Huawei, Xiaomi e Oppo.

Il ricercatore di sicurezza informatica ed ex dipendente dell’agenzia per la sicurezza nazionale statunitense (NSA), Patrick Wardle, ha analizzato l’app. Questo ciò che afferma: “L’applicazione fa semplicemente ciò che dice di fare: traccia costantemente la posizione degli utenti con la scusa di offrire previsioni del tempo accurate; scarica i contatti presenti in rubrica con il pretesto di aiutare a trovare i propri amici; chiede il permesso di accedere alle foto, alla fotocamera e al microfono. Tutte informazioni che, come si legge nei termini di servizio, potrebbero essere condivise con compagnie affiliate”.