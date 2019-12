Serie A, tutti in vacanza almeno fino a dopo Natale. Ma ci sono squadre pronte a tornare in campo ben prima di Capodanno per la ripresa.

Serie A: cinque giorni di riposo per tutti, ma c’è anche chi raddoppierà. Perché mai come quest’anno il calendario della ripresa per gli allenamenti è diluito nel tempo. Primi a tornare in campo saranno il Brescia, la Sampdoria e il Lecce, ultima la Lazio che dopo mla vittoria in Supercoppa tirerà il fiato.

Appena il tempo di godersi cenoni e pranzi, poi la ripresa. Il 27 dicembre toccherà al Brescia, che però almeno fino al 31 sarà in rituiro a Roma per preparare il ritorno in campionato con la Lazio. Stessa scelta per il Lecce di Fabio Liverani e per la Samp di Claudio Ranieri. Non a caso tutte squadre che vivono una classifica deficitaria.

Il 28 invece toccdfherò a SPAL ed Hellas Verona mentre il 29 è il giorno scelto da molti altri club a cominciare dall’Inter. Il primato in coaboitazione con la Juventus è stato un bel modo per chiudere l’anno solare. Ma Antonio Conte non vuoeallentare la tensione nei suoi giocatori, meglio muoversi per tempo.

Serie A: Napoli, Roma e Juventus riprenderanno insieme



Serie A, un giorno in più di riposo invece per il Napoli, che è stato anche l’ultimo a scendere in campo in campionato, e per la Juventus. Toneranno ad allenarsi il 30, come il Milan di Stefano Pioli. Ultimi a riprendere inbvece quelli della Lazio: complice la vittoria nel primo trofeo stagionale, Simone Inzaghi ha concesso ai suoi fino al 31 dicembre. Ecco il calendario completo:

Sampdoria: 27 dicembre

Brescia: 27 dicembre

Lecce: 27 dicembre

SPAL: 28 dicembre

Hellas Verona: 28 dicembre

Inter: 29 dicembre

Torino: 29 dicembre

Cagliari: 29 dicembre

Fiorentina: 29 dicembre

Genoa: 29 dicembre

Sassuolo: 29 dicembre

Juventus: 30 dicembre

Napoli: 30 dicembre

Roma: 30 dicembre

Atalanta: 30 dicembre

Parma: 30 dicembre

Milan: 30 dicembre

Udinese: 30 dicembre

Bologna: 30 dicembre

Lazio: 31 dicembre