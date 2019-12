Una ragazza di appena 15 anni denuncia il padre. E’ questo il triste risveglio di stamattina di una Palermo che voleva pensare soltanto a festeggiare la vigilia di Natale.

Ha appena 15 la ragazza che stamane ha denunciato il padre orco. Secondo le ultime notizie, infatti, la ragazzina avrebbe detto basta ai tanti maltrattamenti che da troppo tempo subiscono lei e la madre. In particolare per difendere la madre, la bambina avrebbe deciso di agire ed anche velocemente per vie legali contro il padre. L’uomo, dipendente pubblico, sarebbe stato accusato dalla figlia di continui maltrattamenti e di violenza domestica. In particolare sarebbe stato raccontato di un episodio in cui avrebbe legato la sua cintura attorno al collo della figlia, quasi soffocandola.

Ragazza denuncia il padre orco: “Gesto eroico di un minore”

L’avvocato della ragazza, il signor Di Lorenzo, è stato contattato dall’Adnkronos. Ecco le sue dichiarazioni in merito al caso:

“Il coraggioso gesto della minore non sta tanto nel fatto di avere denunciato il padre, ma di averlo denunciato anche nell’interesse della mamma, fatto alquanto singolare, che per anni avrebbe subito molestie e violenze psicologiche e fisiche da parte del marito, ma che non ha mai avuto la forza di denunciare, per paura e per amore della famiglia”.

