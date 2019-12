Le Iene interrogano il ministro Alfonso Bonafede: “Dov’è nato Gesù?”, la sua risposta è una vera gaffe

Siamo arrivati a Natale e tutti festeggiamo la nascita del Bambin Gesù. In pochi però sembrano sapere esattamente dov’è avvenuta la natività più importante della storia. A confermarlo un servizio andato in onda nel programma di Mediaset “Le Iene“, della scorsa domenica 22 dicembre, in cui gli irriverenti giornalisti in nero, hanno deciso di porre domande a quanto pare scomode, ai nostri politici.

L’interrogazione riguardava semplicemente il Natale, a tutto tondo. Da “Dov’è nato Gesù?” a “Qual è il nome dei Re Magi?“, riscontrando un imbarazzo collettivo veramente preoccupante, considerando i ruoli che ricoprono.

Il ministro Bonafede interrogato dalle Iene: la gaffe su Gesù è incredibile

Mentre alcuni membri del nostro Parlamento, se la ridono alla domanda posta dall’inviata de “Le Iene” su dove sia nato Gesù, qualcuno cerca di eludere l’interrogazione accampando scuse improbabili.

Uno di questi è proprio il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, esponente del Movimento 5 Stelle.

Al quesito “Dov’è nato Gesù?”, prima cerca di defilarsi, poi risponde dicendo: “Sto facendo una foto“. Alla fine non sa nemmeno dare una risposta all’imbeccata: “Perchè si chiama Gesù di Nazareth?“. Insomma una figura non proprio brillantissima, purtroppo in linea con quella di altri illustri colleghi.

Su alcune cose sarebbe meglio fare poca ironia…

