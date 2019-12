Giulio Golia lascia momentaneamente il programma ‘Le Iene’? Il conduttore ha saluta via Instagram con un messaggio criptico, ma non è chiarissimo se l’addio sarà solo temporaneo.

Giulio Golia saluta Le Iene. Ma non dovrebbe essere un addio, piuttosto appena un arrivederci. Il conduttore televisivo, colonna portante del programma negli ultimi 20 anni, ha infatti deciso di prendersi una pausa come ha lasciato intendere con un post via Instagram.

Le Iene, addio o arrivederci di Giulia Golia?

“Per un pochino lascerò a casa la mia seconda pelle“ la divisa da iene” che oramai mi accompagna da più di 20 anni. Grazie a tutti per l’affetto e la stima che ci dimostrate sempre”, ha scritto il 49enne di Torre del Greco senza dare ulteriori spiegazioni.

Non dovrebbe essere dunque un’uscita definitiva, ma appena una pausa probabilmente presa per motivi personali. Il dubbio, in ogni caso, appartiene anche ai tanti fans che hanno gli hanno scritto chiedendo spiegazioni, il motivo di tale scenario e soprattutto se sarà una soluzione temporanea o addirittura definitiva. L’uomo non ha risposto.

