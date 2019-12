Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i Numeri estratti del Lotto live e 10 e Lotto di oggi martedì 24 Dicembre 2019 in tempo reale.

Tornano le estrazioni di questa settimana di Dicembre, alla vigilia di Natale. Quest’oggi martedì 24 Dicembre 2019 ci sono le estrazioni Live di Lotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto. Il Jackpot ricomincia a salire dopo la vincita del vecchio montepremi di 209.000.000 di euro. E’ stato il record di Jackpot Sisal. Lo scorso Jackpot ha superato anche le lotterie americane di Mega Millions e , che hanno una vincita massima attuale rispettivamente di 154 e 50 milioni di dollari, che equivalgono a 140 e 45 milioni di euro.

SuperEnalotto, l’ultima estrazione di sabato 21 dicembre

La settimana si chiude senza “6” e il Jackpot del SuperEnalotto, per il concorso di lunedì 23 dicembre (anticipo dell’estrazione del 24) raggiunge i 50,6 milioni di euro, primo premio in Europa e secondo al mondo. A far festa, dopo l’estrazione di questa sera, sono i sette giocatori che hanno centrato i “5” e che vincono 38.265,98 euro a testa.

Festeggiano anche anche i fortunati che portano a casa uno dei 100 premi da 100mila euro ciascuno dell’iniziativa speciale “Natale 100×100”.

Estrazioni del Lotto di oggi 24 Dicembre 2019 ore 18:30

LOTTO, LE RUOTE

BARI 69 58 22 49 83

CAGLIARI 57 14 76 58 13

FIRENZE 66 41 62 51 9

GENOVA 68 28 55 3 39

MILANO 75 20 30 46 87

NAPOLI 41 33 39 13 35

PALERMO 27 24 39 50 19

ROMA 20 85 12 30 62

TORINO 12 26 70 81 69

VENEZIA 74 83 53 19 24

NAZIONALE 5 14 60 40 2

10 e Lotto: estrazione serale del 24 dicembre 2019

Numeri vincenti: 12 14 20 22 24 26 27 28 33 41 57 58 66 68 69 74 75 76 83 85

Numero Oro: 69

Doppio Oro: 69 58

Estrazione del Superenalotto di oggi 24 Dicembre

Numeri vincenti: 44 48 55 67 82 90

Numero Jolly: 54

Numero SuperStar: 72

I 5 simboli di Simbolotto 24 Dicembre 2019

Ruota di Venezia

1-ITALIA

24-PIZZA

23-AMO

14-BAULE

4-MAIALE