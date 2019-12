Si prospetta un grande addio in casa Milan già a gennaio. Su di lui arrivano le sirene inglesi e Zvonimir Boban e Paolo Maldini ci pensano

Rottura totale in casa rossonera. Questo doveva essere l’anno del ritorno in Champions League, ed invece fino ad ora sono arrivare solamente delle delusioni, tra un progetto tattico abbandonato troppo presto ed alcune giocatori che sono venuti a mancare.

Così i rossoneri inziano a pensare ad una cessione eccellente già nel mercato invernale, in modo da riuscire a montizzare. Andiamo a vedere chi è il giocatore pronto ad abbandonare la barca milanista.

Calciomercato Milan, Piatek pronto a partire: direzione Premier League

Come dicevamo, il progetto tattico non è stata l’unica delusione della stagione. Infatti la dirigenza rossonera è rimasta sconfortata anche dal rendimento di Krzysztof Piatek.

Dopo un ottimo esordio al primo anno in Serie A, il centravanti polacco non è riuscito a mantenere lo standard mantenuto la passata stagione, giocando male e trovando poche volte la via del goal.

Infatti in 17 presenze in campionato, Piatek ha trovato la rete solamente in quattro occasioni. L’attaccante sta peccando di continuità, ma soprattutto a sorpresa di tutti, sta mancando la lucidità sotto porta, qualità che lo aveva reso unico la passata stagione.

Così ingolisita dalle sirene inglesi, la dirigenza rossonera sta provando a monetizzare. Nelle ultime ore, una squadra su tutte si è fatta avanti, parliamo del Manchester United allenata da Ole Gunnar Solskjær.

Anche i diavoli inglesi, non stanno vivendo una buona annata ed al momento sono ottavi in classifica, a sette lunghezze dalla zona Champions. L’allenatore norvegese, infatti sta cercando proprio un bomber ed il polacco sembrerebbe il profilo più desiderato in casa United. Adesso palla al Milan, vedremo se i rossoneri accetteranno l’offerta inglese.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo del Calcio, CLICCA QUI !