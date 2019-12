Calciomercato Juventus, ora è ufficiale: l’attaccante Mario Mandzukic ha un nuovo club

Ora è ufficiale, Mario Mandzukic è un nuovo calciatore dell’Al Duhail. L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter del club qatariota. L’attaccante lascia dunque la Juventus dopo 4 stagioni e mezzo nelle quali ha accumulato 162 presenze e 44 gol. Le cifre non sono ancora state rese note, ma i bianconeri avrebbero dovuto guadagnare 5,5 milioni di euro per il cartellino. Per il croato, invece, è pronto un contratto faraonico da oltre 10 milioni di euro netti l’anno.

Calciomercato Juventus, pronto l’assalto a Pogba

Intanto la Juventus vuole fare il salto di qualità a centrocampo dove, oltre Pjanic, nessun elemento sembra convincere al 100% per quelli che sono gli obiettivi bianconeri. A tal proposito, uno dei pallini della dirigenza resta quello del ritorno di Pogba che nel 2016 ha sposato nuovamente la causa del Manchester United in un affare da 105 milioni di euro. Il francese è nel mirino anche del Real Madrid che, però, prima dell’estate non farà nessun tentativo. Il Ds Paratici intanto vuole anticipare la concorrenza avviando già i contatti con i Reds che chiedono almeno 150 milioni di euro. L’idea della Juventus è quella di inserire più di un calciatore in scambio per abbassare la cifra cash ed in tal senso i calciatori in lista sono Rugani ed Emre Can. Quest’ultimo è finito anche nel mirino del Paris Saint Germain.

