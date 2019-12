Calciomercato Juventus, Mino Raiola è pronto a regalare il colpo di Natale ai bianconeri

Con la pausa natalizia appena iniziata, si ferma il campionato di Serie A e prende vita il mercato di riparazione. Dal 2 gennaio si potranno depositare i nuovi contratti dei calciatori acquistati nella parentesi invernale. Diverse squadre devono metter mano al portafogli per irrobustire la rosa in prospettiva 2020, provando a migliorare la rosa sin da subito, senza aspettare la prossima estate.

Fra queste c’è senza dubbio la Juventus di Agnelli e Paratici. Dopo la brutta sconfitta in Super Coppa italiana a Ryad contro la Lazio, l’input della società bianconera al proprio ds è quello di cercare un colpo per rilanciare entusiasmo e ambizioni della squadra di Sarri, soprattutto in chiave Champions. Diversi i ruoli attenzionati, dal centrocampo all’attacco, con l’idea di portare a Torino giovani di grande prospettiva.

Calciomercato Juventus, Raiola ragala Haaland per Natale

Il nome identificato da Fabio Paratici è quello di Erling Braut Haaland, fenomenale centravanti del Salisburgo, autore di 28 gol nelle prime 22 presenze stagionali. La bellezza di 8 centri sono arrivati solamente nel girone di Champions League (ne sa qualcosa il Napoli) portandolo alla ribalta del calcio europeo.

Diverse squadre inglesi e tedesche si erano messe a caccia di un accordo con il Salisburgo, proprietario del cartellino del giovane norvegese. Il Borussia Dortmund e il Manchester United, le più vicine a strappare il si del ragazzo, salvo poi riscontrare problemi con il club di appartenenza. In questa incertezza si è inserita la Juventus, abile a sfruttare i proprio buoni uffici con il procuratore Mino Raiola, e pronta a mettere sul piatto 30 milioni per l’acquisto (ci sarebbe una clausola di vendita a gennaio per una cifra simile, inserita nel contratto con il Salisburgo). Haaland sarebbe il centravanti del presente e del futuro in casa bianconera, pronto a ricoprire un ruolo da protagonista, già alla ripresa dell’attività, i primi di gennaio.

