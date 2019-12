Lista svincolati, occhio anche ai ‘disoccupati in vista del mercato invernale del 2020: nell’elenco ci sono diversi volti noti della Serie A ma soprattutto Ibrahimovic e due ex Real Madrid.

Calciomercato 2020, attenzione anche alla lista degli svincolati per eventuali affari low-cost. Considerando le solite difficoltà invernali, ossia pochi giocatori sul mercato o prezzi alle stelle, c’è sempre la possibilità di attingere dal pozzo dei disoccupati.

Calciomercato 2020, la lista svincolati

E l’elenco attuale presenta anche delle occasioni non indifferenti. Oltre al sogno Zlatan Ibrahimovic – ormai sempre più vicino al Milan – ci sono infatti anche profili come Hatem Ben Arfa. due ex galacticos come Lucas Silva e Fabio Coentrão e l’ex milanista Yoan Gourcuff.

Ecco di seguito i nomi più appetibili:

Zlatan Ibrahimovic

Hatem Ben Arfa

Lucas Silva

Fabio Coentrão

Yoann Gourcuff

Wilfried Bony

Jonathas

Ivan Strinic

Emre Colak

Ignazio Abate

Jack Rodwell

Bryan Carrasco

Oscar Cabezas

Vanon Belhrami

Sergio Garcia

Emiliano Viviano

Giuseppe Rossi

Matias Silvestre

Rolando

Si ricorda che è possibile tesserare uno svincolato in qualsiasi momento della stagione, dunque tecnicamente anche già in queste feste natalizie o comunque prima dell’apertura ufficiale del mercato fissato per il 2 gennaio. La sessione inverale chiuderà invece il 31, ma appunto sarà possibile attingere da quell’elenco anche successivamente.

