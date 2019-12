Bambino in coma a causa del troppo pianto. E’ questo quello che è successo in provincia di Vicenza stamattina.

Diventare genitori è difficile, difficilissimo. Se non si hanno le giuste motivazioni e le giuste energie psico-fisiche, tutto diventa difficile. Ma soprattutto pericoloso, per se stessi ed ovviamente anche per il bambino, che ha bisogno di continue attenzioni, sempre e comunque. Proprio delle attenzioni, forse, erano quelle che chiedeva un piccolo di appena 5 mesi in provincia di Vicenza. Le cose sono immediatamente sfuggite di mano e qualcosa è andato assolutamente storto. La situazione è diventata incontrollabile e tutto è finito con una vera e propria tragedia, per tutti.

Bambino in coma, piangeva troppo e la mamma lo ha strattonato

La mamma del bambino ha immediatamente provato a calmarlo ma le cose sono peggiorate. Il bambino, riporta vicenzanews, avrebbe pianto ancora per diverse ore e la situazione sarebbe stata praticamente incontrollabile per la madre. Il genitore, ormai stufo dalle continue lamentele del neonato, ha cominciato a strattonarlo ed a percuoterlo leggermente. Eppure la cosa è bastata per farlo andare in arresto circolatorio e far entrare il piccolo in coma. La donna, vedendo che il bambino non rispondeva, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Compreso quanto accaduto, poi, si è anche autodenunciata, affermando che non riusciva più ad andare avanti così.

