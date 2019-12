App Natale 2019: le migliori da scaricare per iOS e Android per la creazione di immagini natalizie, fotoritocchi personalizzati e video divertenti.

Proprio nel giorno della vigilia di Natale, vi forniamo alcune informazioni utili per scaricare le migliori app in circolazione per quel che riguarda le immagini natalizie, i fotoritocchi e i video più esilaranti. Ce n’è per tutti i gusti, sia per quel che riguarda il mondo iOS sia per quanto concerne l’universo Android. Se volete personalizzare dei video, allora quello che fa per voi è Elf Yourself. Si tratta di un software disponibile per entrambe le piattaforme che permette addirittura di riprodurre un video con elfi ballerini dove i protagonisti sono i vostri amici e parenti. In un secondo momento, sarà possibile condividere il video su WhatsApp, Facebook e Instagram.

App Natale 2019, ecco le migliori in circolazione

Se avete intenzione di chiamare Babbo Natale, allora affrettatevi a scaricare PNP, Polo Nord Portatile, che permette di creare e condividere magici messaggi da Babbo Natale personalizzati. Attenzione, anche, a Nord Santa Tracker (iOS) e Google Santa Tracker (Android), che vi permetterà di monitorare il percorso di Babbo Natale dal Polo Nord. E di sapere, inoltre, con esattezza la data di consegna dei vostri doni natalizi. Chiudiamo con Babbo Natale parlante, che vi consentirà di inviare video attraverso un pupazzo di Babbo Natale che riprende la vostra voce. Per fotoritocchi e immagini – secondo quanto riferito da ‘Money.it’ – una delle migliori app in circolazione è Natale editor di foto cornice con foto particolari e adesivi natalizi. Su Android, invece, c’è Natale Foto Cornici che realizza foto dallo spettacolare effetto visivo. Per gli auguri, infine, vi consigliamo Frasi per ogni occasione LITE e PHOTO2cards su iOS, dove è possibile scegliere foto, sfondo per una condivisione efficace e funzionale.

