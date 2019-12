Vigilia di Natale anche per la televisione italiana. Tanti gli appuntamenti dedicati alla festività più amata al mondo, scopriamo cosa c’è in prima serata

Rai 1, “Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco” – Come ogni anno, il principale canale di mamma Rai manderà in prima serata la Santa Messa celebrata da Papa Francesco. Come sempre si riuniranno sotto al Vaticano, migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo. L’appuntamento proseguirà domani alle ore 12:00, con la messa Natalizia.

Rai 2, “Alla ricerca di Dory” – Su Rai 2 prima serata riservata ai bambini, con il film della Pixar, Alla ricerca di Dory. Sulla falsa riga di “Alla ricerca di Nemo”, anche la svampita e simpatica Dory si sperderà per le acque oceaniche insieme a Nemo e Marlin, il tutto per ricercare la famiglia che aveva perso da piccola.

Rai 3, “43° Festival del Circo di Montecarlo” – Per Rai 3 la prima serata ha il sapore circense. Infatti andrà in onda uno spettacolo unico al mondo offerto dal Circo di Montecarlo e giunto oramai alla 43esima edizione.

Concerto di Natale al Vaticano in prima serata sulla Mediaset

Rete 4, “Sette spose per sette fratelli” – Su Rete 4, invece, spazio al Musical diretto da Stanley Donen del 1954. Un classico di questo genere, è ambientato negli anni ’50 in Oregon e racconta la storia di sette fratelli (Adamo, Beniamino, Caleb, Daniele, Efraim, Filidoro e Gedeone), che vivono in una casa isolata tra monti. Orfani, i fratelli sentono terribilmente la mancanza di una donna in famiglia, ma qualcosa ben presto cambierà.

Canale 5, “Concerto di Natale in Vaticano” – Gerry Scotti, in diretta dal Vaticano, presenterà un concerto unico nel suo genere e giunto al suo 25esimo anniversario. Tanti gli ospiti anche stasera, tra cui: Patti Smith, Noa, Imany, Joaquín Cortés, Lola Ponce, Hevia, Al Bano, Alex Britti, Suor Cristina, Gigi D`Alessio, Fabio Armiliato, Giò Di Tonno, Andrea Griminelli, Syria, Cheryl Porter & Hallelujah Gospel Singers, Art Voice Academy e il Piccolo Coro di Piazza Vittorio. Ad accompagnare gli ospiti ci pensera l`Orchestra Sinfonica Universale Italiana diretta dal Maestro Renato Serio.

Italia 1, “Una poltrona per due” – Ormai divenuto un classico della programmazione natalizia di casa Mediaset. Stiamo parlando del film con Eddie Murphy, “Una poltrona per due”. La commedia americana racconta la storia dei fratelli Randolph e Mortimer Duke, avidi finanzieri di Filadelfia, si sono messi in testa di voler dimostrare che è l’ambiente a fare l’uomo e non viceversa. I fratelli vinceranno e prepareranno la vendetta contro chi li ha sempre sfruttati.

In onda sulle reti minori

La7, “Rango” – Anche su la7 spazio ai film di Animazione con Rango. La pellicola racconta la storia di un camaleonte che si ritrova in una cittadina del West. Infestata da banditi e fuorilegge, il camaleonte si vede costretto ad interpretare il ruolo dell’eroe.

Tv8, “Fantozzi in Paradiso” – Per La7, invece, spazio ad uno dei classici della commedia italiana, ossia l’ottavo capitolo della saga di Fantozzi. In questo episodio il ragioniere più amato dagli italiani, vede pian piano morire tutti i suoi colleghi. Così accetta di partecipare ad una rapina ai danni della Megaditta per assicurarsi una pensione da sogno. Però i novelli malviventi verranno scoperti, e dovranno restituire il malloppo al direttore.

NOVE, “Un amore di testimone” – Sul Nove invece spazio alla commedia Britannica. Il film racconta la storia di Tom, innamorato da sempre della sua migliore amica, Hannah, che però è in procinto di sposarsi. Solamente dopo un viaggio in Scozia, la donna riuscirà a capire i sentimenti che prova Tom.

