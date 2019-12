Gli adesivi di Natale 2019 sono disponibili anche direttamente da WhatsApp. Vi spieghiamo come fare per scaricarli

Da quando WhatsApp ha inventato gli adesivi personalizzati è stata una vera e propria rivoluzione. Questa funzionalità è stata davvero devastante, con milioni di downloads e un grande successo. Ecco perché era inevitabile che arrivassero anche gli adesivi WhatsApp di Natale 2019. La popolarissima app di messaggistica di casa Zuckerberg dà la possibilità di scaricare dei pacchetti di stickers a tema natalizio sia su iPhone che su Android. E sarà proprio l’applicazione stessa a rilasciare un nuovo set di adesivi natalizi, da scaricare senza dover utilizzare alcuna app esterna, come invece è accaduto finora. Volete sorprendere i vostri amici con degli auguri di buone feste molto speciali? Benissimo: scaricate questa funzionalità e non ve ne pentirete di certo!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Whatsapp, gli auguri più carini e originali da inviare a Natale

Come fare per scaricare gli adesivi di Natale di WhatsApp

Gli adesivi WhatsApp per Natale 2019 saranno sicuramente un successone. In questo articolo vi spieghiamo come fare per scaricarli e installarli sul vostro smartphone, che sia iOS o Android. Iniziamo dal set di stickers natalizi ufficiale, rilasciato proprio da WhatsApp. Come fare per scaricarli? Vi basterà seguire questo procedimento:

aprite WhatsApp e cliccate su una conversazione

avete presente lo spazio per il testo? bene, tappate sull’icona “Adesivi”, situata sulla destra, rappresentata da un quadratino con un angolo piegato

se siete nell’editor cliccate sul tasto +

siete così nel menu degli adesivi da scaricare. Sono presenti quelli che avete utilizzato recentemente e gli altri set che avete scaricato in passato: da qui potrete scaricarne anche dei nuovi!

il pacchetto di Natale di auguri Whatsapp è stato chiamato Merry and Bright: cliccate sul tasto download e scaricatelo

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Whatsapp, arriva la novità: nuova funzione per nascondere delle chat

I migliori adesivi natalizi per WhatsApp

Gli adesivi che vi farà scaricare WhatsApp sono 20, con tante diverse iconcine divertenti. Ma ci sono anche app esterne, come ad esempio Xmas Stickers. Oppure Sticker Maker, una delle poche a funzionare anche su iOS, nonostante la recente decisione di Apple di rimuovere quasi tutte le app di terze parti dedicate all’aggiunta di adesivi su WhatsApp.

Scaricate l’App, scorrete fino al pacchetto desiderato e cliccate +. La più carina? Sicuramente “Crazy Santa Claus”!