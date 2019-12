Serie A, ribaltone in panchina: ufficiale la firma del nuovo allenatore come annunciato in un comunicato proprio di questi minuti.

Adesso non ci sono più dubbi: la Fiorentina ha scelto Iachini come sostituto di Montella. Ecco infatti la nota ufficiale apparsa sul sito del club viola: “ACF Fiorentina comunica che Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Iachini, nato ad Ascoli Piceno il 7 maggio 1964, ha vestito, da calciatore, la maglia viola per 127 volte tra il 1989 ed il 1994 e da allenatore ha guidato, tra le altre, Sampdoria, Palermo, Sassuolo ed Udinese. Iachini verrà presentato alla stampa il 28 dicembre. Il nuovo tecnico viola dirigerà il suo primo allenamento al Centro Sportivo Davide Astori il prossimo 29 dicembre“.

LEGGI ANCHE >>> Ibrahimovic-Milan, nuovo riavvicinamento: le ultimissime

Iachini Fiorentina, adesso serve il cambio di marcia

La Fiorentina, ora, è chiamato a invertire assolutamente la rotta per recuperare terreno e posizioni in classifica. Chiesa e compagni hanno raccolto un solo punto nelle ultime cinque sfide di campionato e occupano addirittura la quindicesima posizione in classifica a quota 17 punti. Riuscirà Iachini a rilanciare le ambizioni di un grande club come la Fiorentina? Lo sapremo molto presto…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato PSG, accordo con il top club per l’addio di Cavani