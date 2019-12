Sara Tommasi parla del suo nuovo lavoro e del cambiamento nella sua vita: “Mi diverte e lo amo”

Sara Tommasi ha deciso di cambiare completamente vita. La bellissima ragazza umbra, ha vissuto alti e bassi in questi primi 38 anni. Dopo essere stata un’ottima studentessa alla Bocconi di Milano, con la Laurea in Economia e Management, si è affermata nel mondo della Tv come valletta in diversi programmi Rai.

Le sue forme avvenenti, che le erano valse la partecipazione a Miss Italia nel 1998, con la fascia di Miss Umbria, l’hanno portata però fuori strada, forse per colpa delle cattive compagnie.

Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, nel 2006, il cambio radicale, la relazione con Andrea Diprè e l’esperienza nel mondo del porno. I film a luci rosse, però, non hanno fatto altro che gettarla in un baratro di svilimento personale e di eccessi. L’abuso di droghe e alcol e l’allontanamento dalla famiglia, l’hanno spinta ad un passo dal precipizio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta non nasconde più il suo debole: “Cristiano è luminoso” – VIDEO

Sara Tommasi e il suo nuovo lavoro: “Lo amo e mi diverto”

Ora però, arriva una nuova vita per la showgirl. Innanzi tutto il ritorno a casa, a Terni, lasciando dopo tanti anni Milano. Poi la nuova attività lavorativa: una panetteria. “Le Forme del grano“, questo il nome del negozio, con la vendita a contatto con il pubblico che sembra aver risvegliato in lei la voglia di fare.

“Amo molto questo lavoro che mi tiene impegnata ogni giorno. Dopo un periodo così difficile ne avevo proprio bisogno“.

Ovviamente la Tommasi non dimentica il suo primo amore, la Tv: “Sarei felice di partecipare ad un reality e di tornare a fare televisione, il mio primo amore. Prenderei parte volentieri al Gf Vip oppure all’Isola dei Famosi, visto che già so di cosa si tratta. Nel 2006 arrivai quarta. Questa volta andrei per vincere!“.

Speriamo che sia il definitivo modo per vederla rinascere anche nel mondo dello spettacolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Emma Marrone consiglia il regalo di Natale – VIDEO