Matteo Salvini augura un Santo Natale a tutti: ecco quanto dichiarato proprio in queste ore dall’ex ministro degli Interni.

Proprio nei giorni in cui ha difeso a spada tratta il presepe e il suo significato, presentandosi al Congresso della Lega con un modello artistico, Matteo Salvini augura a tutti un buon Natale. Anzi, un Santo Natale. Ecco, infatti, quanto dichiarato dall’ex Ministro degli Interni proprio in queste ore attraverso il proprio profilo Facebook: “A Voi e a tutti i Vostri cari i miei auguri per un Buon SANTO NATALE, di vero cuore! ♥ “L’Europa o è Cristiana o non è Europa” (San Papa Giovanni Paolo II)“.

Salvini, messaggio per il Santo Natale e per l’Europa Cristiana

Salvini, dunque, augura a tutti un Santo Natale proprio in prossimità della Vigilia di Natale. Ma non è tutto: il segretario federale della Lega, inoltre, ha ripreso una delle frasi celebri di San Papa Giovanni Paolo II, ovvero: “L’Europa o è Cristiana o non è Europa“. Ecco, dunque, la Foto che è diventata anche immagine di copertina sulla sua pagina Facebook:

A Voi e a tutti i Vostri cari i miei auguri per un Buon SANTO NATALE, di vero cuore! ♥"L'Europa o è Cristiana o non è Europa"(San Papa Giovanni Paolo II) Pubblicato da Matteo Salvini su Lunedì 23 dicembre 2019

