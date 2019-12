Natale è un periodo di grandi abbuffate a tavola. Ecco quindi una serie di consigli e suggerimenti, sul come affrontare al meglio questo periodo

Inutile nascondersi, forse Natale più delle altre feste, è il periodo in cui si ingrassa di più. Come non farsi ingolosire dalle enormi tavolate, dalle cene infinite, contornate con tanto di dolci natalizi.

Così tutti caschiamo in una fetta di pandoro o panettone in più, e magari alla fine della giornata ci sentiamo anche in colpa per il chiletto guadagnato. Così andiamo quindi a vedere una serie di consigli e suggerimenti da adottare nel periodo natalizio, il tutto per mantenere la linea ed il peso forma.

Natale, tutti i consigli utili per mantenere il peso forma

Così come abbiamo anticipato, l’atmosfera natalizia sembrerebbe proprioq uella giusta per guadagnare qualche chiletto. Amici, parenti che all’improvviso si ritrovano in casa, in un clima festoso e contornato da cibo ovunque. Allora per evitare di mettere su troppo peso, andiamo a vedere i seguenti suggerimenti:

Evitare troppo alcol : infatti assumere grandi quantità di alcolici fa ingrassare, proprio come il cibo. Inoltre più sale ilt asso alcolemico, più aumenta la fame ergo meglio evitare qualche bicchierino di troppo.

: infatti assumere grandi quantità di alcolici fa ingrassare, proprio come il cibo. Inoltre più sale ilt asso alcolemico, più aumenta la fame ergo meglio evitare qualche bicchierino di troppo. Consultare un nutrizionista : Con l’aiuto di un esperto nel campo, possiamo ottenre una dieta del giorno dopo. Questo non è altro che un paracadute, per rimetterci subito nei binari giusti.

: Con l’aiuto di un esperto nel campo, possiamo ottenre una dieta del giorno dopo. Questo non è altro che un paracadute, per rimetterci subito nei binari giusti. Evitare assolutamente la ritenzione idrica: Bere, bere tanto, ma non alcolici. Specie quando si mangia tanto è importante bere almeno 2 litri di acqua, anche per espellere più facilemente il pranzo del giorno prima.

Questi sono quindi i consigli che sentiamo di darvi, adottarli potrebbe salvare il vostro amato peso forma.

L.P.

