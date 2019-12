Nadia Toffa, la mamma racconta un curioso retroscena relativo a qualche mese fa. La donna, infatti, ammette di aver mentito alla figlia poco prima che morisse, ma per una giusta causa.

Nadia Toffa continua ad essere nel cuore di tutti. La donna è morta da poco eppure il dolore ancora alberga nel cuore di tutti. In particolare ora, che il Natale e le altre feste si avvicinano, e mai come in questo periodo la mancanza dei cari che non ci sono più si sente in modo importante. Proprio oggi, a poche ore dalla vigilia, la madre della compianta Nadia ha deciso di lasciare un’intervista ai microfoni de Il Corriere della Sera. In basso le sue parole, che hanno commosso parecchie persone sui social network.

Nadia Toffa, la mamma: “Le ho mentito prima che morisse”

“All’inizio dell’estate le ho raccontato una bugia: le ho detto che ero debilitata, che avevo bisogno di essere ricoverata alla Domus Salutis per delle cure. E le ho chiesto di venire con me, visto che avevamo promesso di non lasciarci. Non sapeva che è una struttura per malati terminali. È venuta a mancare lì, il giorno prima mi sono accorta che era cambiata.

Fidanzato? Si era innamorata di un uomo dolcissimo, ma poi aveva allontanato anche lui con la scusa che non l’accompagnava a fare la chemio e la radio: non era vero. Lui aveva capito e aveva rispettato la sua decisione”.

