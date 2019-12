Le Ieneyeh è il titolo del nuovo programma quotidiano della trasmissione di maggior successo e seguito di pubblico nel palinsesto di Italia 1

Ieneyeh è il titolo del nuovo programma quotidiano delle Iene. L’annuncio è arrivato durante la diretta dell’ultima puntata serale del 2019 trasmessa su Italia 1, domenica 22 dicembre. Entusiasti i fan del programma che potranno così rivivere, in daytime, le gesta degli inviati in giacca e cravatta che imperversano sul canale Mediaset da oltre un ventennio.

Il format di Ieneyeh è, infatti, quello di un lungo amarcord, di un viaggio a ritroso nel tempo, con la riproposizione di quelli che sono stati i servizi che hanno fatto la storia del programma. Si spazierà, dunque, tra approfondimenti, indagini, interviste doppie, scherzi e servizi “leggeri”, nel consueto mix di stili che contraddistingue le Iene dal 1997. Con Ieneyeh si potranno anche rivedere all’opera alcuni dei conduttori e degli inviati storici del programma, per molti dei quali, proprio le Iene ha rappresentato il trampolino di lancio verso altri successi televisivi.

Ieneyeh, quando comincia. L’orario della trasmissione

Ieneyeh rappresenterà un’ulteriore novità del palinsesto di gennaio su Italia 1. Il programma comincerà il 7 gennaio e avrà una collocazione giornaliera, dal lunedì al venerdì, dalle 19.20 alle 20.20 con la possibilità di essere seguito in streaming, gratuitamente, anche su Mediaset Play, la app-sito che consentirà anche di rivedere le puntate in replica on demand.

Ieneyeh inizierà lo stesso giorno della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Di fatto il best of delle Iene, per collocazione orario, rappresenterà il programma di lancio ideale per la trasmissione condotta da Paolo Ruffini.

