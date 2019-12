Ibrahimovic al Milan, la trattativa si riapre. Pare esserci stato un riavvicinamento tra le parti, preludio a una positiva conclusione dell’affare

Ibrahimovic al Milan, ci (ri)siamo. Il pesantissimo 5-0 incassato dall’Atalanta nell’ultimo turno di Serie A prima delle festività natalizie ha ribadito la necessità di rinforzi nel mercato di gennaio per un Milan, in grande difficoltà, costretto a una seconda parte di stagione in rimonta, quantomeno per conquistare un posto nella prossima Europa League.

Il principale obiettivo di mercato del Milan – non è un mistero – è Zlatan Ibrahimovic. Sembrava fatta per il ritorno dello svedese in rossonero a fine novembre, poi, il brusco rallentamento, confermato anche dai dirigenti milanisti, preludio alla possibile conclusione della trattativa che, ora, invece sembra ripartita.

Il Milan ritocca l’offerta per Ibrahimovic

E’ stata la Gazzetta dello Sport a rilanciare l’indiscrezione sulla riapertura della trattativa Ibrahimovic-Milan. Pare che i rossoneri abbiano ritoccato, al rialzo (non si conoscono i dettagli su ingaggio e durata temporale), l’offerta per l’attaccante ex Galaxy che ora sembra vicino al Sì, ipotesi confermata anche dai rumors che filtrano da Casa Milan votati a un discreto ottimismo.

La speranza di Boban e Maldini è che Ibra decida subito a ridosso del Natale in modo da mettere nero su bianco ed averlo a disposizione già alla ripresa del campionato, il 6 gennaio, nel match casalingo contro la Sampdoria.

Ibra, dunque, sta riflettendo. A giorni sapremo quale sarà la sua volontà, se tornare in rossonero oppure ritirarsi, ulteriore scenario quest’ultimo che aveva raffreddato l’entusiasmo del Milan e dei suoi tifosi.

