Facebook, Instagram e Whatsapp down: ecco cosa è successo in mattinata e sta ancora succedendo nel mondo. I disagi vanno dagli Stati Uniti e percorrono l’Europa.

Facebook, Instagram e Whatsapp down. Anche le tre note piattaforme mondiali arrivano esauste alle feste natalizie. I tre social network, infatti, stamattina hanno registrato un off line di qualche minuto in Europa e negli Stati Uniti.

Facebook, Instagram e Whatsapp down

C’è stato subito il ‘panico’ tra i vari utenti, soprattutto per la messaggistica degli smartphone che non riusciva a recepire messaggi e caricare foto, video e file audio. I disagi hanno riguardato sia la versione mobile che l’altra dekstop, ma tutto è tornato alla normalità dopo pochi minuti anche se si registrano ancora dei piccoli rallentamenti.

Potrebbe interessarti anche —> Le ultime offerte Last Minute di Natale su Amazon

Gli uomini di Mark Zuckerberg, tuttavia, sono alle prese per risolvere definitivamente il problema, ma sono attesi nuovi intoppi in alcune zone dell’Europa Centrale e altre nell’America settentrionale. Nel Vecchio Continente i malfunzionamenti potrebbero riguardare nuovamente l’Italia nell’arco della giornata, ma anche Germania, Gran Bretagna e Paesi Bassi.

Ancora non è noto il motivo del ‘blackout’ della triade. Le versioni sono essenzialmente due: un attacco informatico o un effetto collaterale relativo ai test per unificare le diverse piattaforme. L’azienda madre per ora corre ai ripari e sta risolvendo definitivamente i disagi, poi si pronuncerà.