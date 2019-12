Clemente Mastella si è sentito male. Il politico italiano ha avuto dei problemi di salute ed è pertanto stato portato d’urgenza all’ospedale.

Clemente Mastella è attualmente ricoverato in ospedale. Il politico italiano e sindaco di Benevento avrebbe avuto dei problemi di salute nella giornata di oggi. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, infatti, l’uomo avrebbe avuto una pesante crisi respiratoria e questo ha convinto tutti a portarlo d’urgenza in ospedale.

Il famoso politico italiano non è stato affatto bene e per questo chi lo circondava ha immediatamente deciso di correre in ospedale per cercare di salvare l’uomo. Le crisi respiratore sono una questione davvero troppo seria per essere sottovalutate e per questo tutti i suoi cari lo hanno immediatamente soccorso e si sono recati nell’ospedale più vicino.

Clemente Mastella ricoverato in terapia intensiva: le condizioni

Subito è stato prestato soccorso all’uomo, i medici del reparto hanno già fatto tutto per farlo tornare a respirare normalmente ed ora è sotto stretto controllo da parte di tutto lo staff della struttura. Ogni pericolo è scampato per il momento e non dovrebbero esserci rischi eccessivi. Tuttavia, per quanto si tratti di un attacco leggero e sporadico, il politico dovrà restare un po’ sotto osservazione onde comprendere se è tutto ok.

