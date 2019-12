Cassano cacciato dal programma di Mediaset “Tiki Taka”: ecco il motivo

Una clamorosa decisione scuote il mondo della televisione sportiva: Antonio Cassano è stato cacciato da Mediaset. Il talento di Bari vecchia, non ha preso parte all’ultima puntata del programma calcistico di Canale 5, in onda ieri sera in seconda serata. I telespettatori pensavano ad un’assenza dovuta alle vacanze di Natale, magari un pizzico anticipate, e invece dietro c’era ben altro.

Il carattere di FantAntonio e le sue intemperanze, sono ben noti ai tifosi delle squadre di Serie A, fin dai tempi in cui calcava i campi del massimo campionato. Come dimenticare le liti con allenatori e presidenti ai tempi di Roma e Sampdoria, o le sceneggiate nei confronti degli arbitri (le corna a Rosetti nella finale di Coppa Italia 2003).

Ora però sembrava che l’ex attaccante del Real Madrid avesse messo la testa a posto, conseguendo il diploma da direttore sportivo pochi giorni fa e ritagliandosi un ruolo da opinionista fisso nel programma di Pierluigi Pardo.

Antonio Cassano cacciato da Tiki Taka: il motivo

La decisione di allontanare Antonio Cassano da Tiki Taka, è stata presa dai vertici Mediaset e sembra irrevocabile. Il conduttore del programma, Pardo, era all’oscuro di tutto ed è stato avvisato solo in un secondo momento, magari conoscendo l’amicizia che lo lega al talento pugliese. La motivazione sembrerebbe essere legata ancora una volta al comportamento di Cassano, poco gestibile negli ambienti di lavoro, come lo era nello spogliatoio.

Alla base di tutto ci sarebbe un input di Pier Silvio Berlusconi, presidente dell’azienda televisiva, poco incline ai “colpi di testa” dell’ex calciatore. Tutto sarebbe nato dopo una brutta litigata fuori onda con Giorgia Venturini. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi non l’avrebbe presa bene, lamentandosene nelle sedi opportune. Di lì l’allontanamento irrevocabile.

Tiki Taka, tra l’altro, cambierà anche canale di trasmissione, passando nel 2020 dal 5 a Italia 1, lasciando spazio a “Live non è la D’Urso” la domenica sera.

