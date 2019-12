California, squalo attacca surfista che viene soccorso dall’elicottero: ecco il video di quanto accaduto vicino all’isola di Santa Rosa.

Incredibile quanto accaduto vicino all’isola di Santa Rosa, in California. Un surfista di 37 anni era alle prese con le onde, quando è stato attaccato e morso da uno squalo come spesso accade da queste parti. A salvare il protagonista di questo spiacevole episodio è stato, alla fine, l’elicottero della Guardia Costiera che ha trasportato immediatamente l’uomo a Santa Barbara.

California, surfista attaccato da squalo: l’elicottero lo soccorre

Lo squalo, dunque, si è avvicinato al surfista che era alle prese con il mare agitato per attaccarlo: un suo amico, però, ha visto tutto in diretta da un’altra barca e ha soccorso il malcapitato con un laccio emostatico prima di contattare la Guardia Costiera. A quel punto, è arrivato un elicottero che ha trasportato il surfista a Santa Barbara per le prime cure del caso. Ecco il VIDEO diffuso su Youtube:

