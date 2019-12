Calciomercato PSG, è quasi fatta per l’addio di Edinson Cavani che dopo 6 anni e mezzo lascia la Francia

Edinson Cavani 6 anni fa, dopo aver lasciato Napoli per 64 milioni di euro, è diventato una bandiera del Paris Saint Germain che ha aiutato a vincere diversi trofei. In questa stagione però, con l’arrivo di Icardi, qualcosa si è rotto. L’uruguaiano infatti è diventata una vera e propria riserva dell’argentino. Ora, secondo quanto riportato da Sky Sport, per lui è arrivato il momento di dire addio alla Francia. Il Paris Saint Germain avrebbe addirittura già trovato l’accordo per il trasferimento del calciatore all’Atletico Madrid, club con il quale dovrebbe firmare un contratto di due anni e mezzo. Il calciatore è in scadenza di contratto a giugno, quindi le cifre per il cartellino saranno irrisorie.

Calciomercato PSG, colpo Paquetà dal Milan?

Quest’anno Paquetà non sta rendendo come ci si aspettava. Arrivato lo scorso gennaio in punta di piedi come il possibile nuovo numero 10 brasiliano, in questa stagione sta collezionando solo opache prestazioni contornate da cartellini gialli. Il ds del PSG, Leonardo, che lo ha portato in rossonero, ha però fiducia in lui e vorrebbe dargli una possibilità in Francia. Per tale motivo sarebbero iniziati i negoziati tra le due società. Il Milan avrebbe chiesto almeno 35 milioni più bonus, cosciente che in un altro ambiente il brasiliano può esplodere, con la volontà di cederlo però senza troppi problemi. L’affare si può fare, si attendono sviluppi.

